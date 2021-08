Automediche e ambulanze in giro tutta la notte per giovani ubriachi: serie di interventi e molti trasporti in ospedale

Alcolici, superalcolici e movida e la notte torna per alcuni un ‘incubo’ dettato da ubriacature che diventano pericolose. E’ successo stanotte nella nostra provincia, dove il personale medico del 118 e le ambulanze hanno lavorato per soccorrere prevalentemente giovanissimi, alle prese con malori, in alcuni casi gravi.

Si inizia con un bicchiere, poi un altro e un altro ancora e si finisce, nel migliore dei casi, nel vomitare e star male per qualche ora. Ma, in altri casi, soprattutto quando si esagera veramente, si devono chiamare i soccorsi. E stanotte le ambulanze e le automediche del 118 hanno girato come trottole, su e giù per la provincia.

Tante chiamate, una decina, per malori dovuti all’abuso di alcol di alcuni ragazzi. C’è chi beve nei bar e nei locali in genere. Chi, soprattutto i minorenni, si procura le bottiglie di superalcolico al pomeriggio, per poi ‘sballare’ la notte. Ma il risultato è sempre lo stesso. Si sta male e, nel peggiore dei casi, si finisce la serata al pronto soccorso.

Fortunatamente stanotte è andata bene e non si sono registrati casi gravi ma, come non capitava da diversi mesi per le ristrettezze dovute al Covid, stanotte la ‘musica’ è cambiata ed è tornata alle vecchie e pessime abitudini.