Vaccino Covid: in provincia di Imperia somministrate 500 dosi per l'Open Night

Ieri sera in occasione di una nuova Open Night per la campagna di vaccinazione contro il Covid-19, in ASL 1 sono stati somministrati 500 vaccini. Per 450 persone è stata la 1ª dose, per i restanti 50 si è trattato di un richiamo.

“In Liguria più del 70% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid-19. - ha detto il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti - La fascia maggiormente protetta è quella degli over 80, dove si è vaccinato il 94,1% della popolazione, tra i 70 e 79 anni si è vaccinato l’81%, tra i 60 e 69 anni il 79,7%, tra i 50 e 59 anni il 73,3%, tra i12 e i 49 anni il 50,4%”.



“Durante l’Open Night di ieri sera i vaccini somministrati sono stati 3.255 – ha proseguito Toti - e ancora una volta si è registrato un balzo in avanti, questa volta in maniera netta, delle prime dosi (2.310) rispetto alle seconde (945). Un altro segnale che la campagna vaccinale in Liguria sta andando nella giusta direzione”.