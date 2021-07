Sanremo: analisi nella norma a San Martino, si va verso la revoca del divieto di balneazione

Su Sanremo si va verso la revoca del divieto di balneazione nella zona di San Martino a Sanremo. Il provvedimento era stato adottato mercoledì dopo l’esito sfavorevole delle analisi svolte dall’Arpal.



Il Comune aveva imposto il divieto di fare il bagno alla foce del torrente, in quella che è conosciuta come la ‘Spiaggia dell’Antenna. Era stato riscontrato il superamento dei limiti dovuto al temporaneo blackout della stazione di sollevamento in San Martino, su cui sono intervenuti gli operai di Rivieracqua.



Le controanalisi hanno confermato il ritorno alla normalità dei valori. Entro le prossime ore verrà revocata l'ordinanza di divieto di balneazione