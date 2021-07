Ventimiglia: in attesa dell'inaugurazione il Corsaro Nero posa il suo sguardo sul nuovo porto (Foto)

In attesa dell'inaugurazione prevista per questo pomeriggio, la statua del Corsaro Nero prende posizione e posa il suo sguardi sul nuovissimo porto 'Cala del Forte' come fosse in fase di preparazione, quasi a dire “vi aspetto”, pensando a quando sarà presentata ufficialmente a tutta la cittadinanza.



Simbolo di Ventimiglia, l'opera che ritrae il celebre personaggio è il risultato del concorso indetto che ha visto come vincitore il progetto artistico firmato Fabio Pozzi, scultore milanese.

La statua è alta 2 metri e 40, realizzata con un antica tecnica egizia attraverso una formatura in gesso a perdere.



L'auspicio è che possa diventare un'ulteriore attrazione per Ventimiglia, un luogo in cui gli innamorati possano scambiarsi una promessa d'amore che va oltre le tempeste della vita.