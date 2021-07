Riva Ligure: questa sera in piazza Ughetto spettacolo di magia per bambini con i 'Tre...mendi's'

Un altro appuntamento dedicato all'intrattenimento per famiglie e bambini, quello di questa sera alle 21.30 della rassegna “Bimbumbam" a Riva Ligure organizzata dall’Amministrazione Comunale di Riva Ligure, sul palco allestito in piazza Ughetto.

Si esibirà il gruppo di intrattenimento e animazione de ‘I Tre…mendi's’, che ormai da più di 10 anni opera in Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta e in tutto il Nord Italia, nel campo degli spettacoli per bambini e famiglie. E’ l'unico gruppo ‘magico’ e di animazione al mondo, composto non da ‘artisti di strada’ ma da ‘artisti in mezzo a ‘na strada’.

La rassegna si inserisce nel quadro delle numerose iniziative volute dall’amministrazione comunale per animare le serate estive di Riva Ligure. L’assessore al turismo Francesco Benza: “Sarò in piazza ad aspettare il pubblico e questa sera a tutti i bambini presenti alla manifestazione donerò un simpatico gadget firmato Riva Ligure".