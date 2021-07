L'avvocato di Taggia Mauro Gradi unico ligure eletto nella direzione nazionale di '+Europa'

Si è concluso domenica scorsa a Roma il 2° Congresso di +Europa con il ritorno di Emma Bonino, fondatrice e leader naturale del partito, accolta con una emozionante standing ovation (l’intero congresso è visionabile sul sito di radio radicale). Nutrita la pattuglia dalla Liguria che ha partecipato all'assise degli europeisti.



L'avvocato Mauro Gradi di Taggia, ma con studio a Genova, è l'unico ligure eletto nella ristretta Direzione Nazionale (22 membri elettivi). +Europa ha lanciato una Convention per il prossimo autunno per avviare la costruzione federativa di un unico raggruppamento liberaldemocratico e riformista con Azione, Italia Viva e altri movimenti politici e civici dell’area liberal-socialista.

Il Congresso ha deciso di scendere in campo ufficialmente sul referendum per una giustizia giusta (promosso dal partito radicale e dalla Lega): dalla prossima settimana, per la raccolta delle firme, verranno allestiti, nelle quattro province liguri, banchetti bitematici, giustizia ed eutanasia.