Trasloco per il settore urbanistica del comune di Imperia, si riceve solo via Skype

Il settore urbanistica del comune di Imperia riceverà solo via Skype. Il servizio telematico è stato attivato per far fronte ai disagi causati dal trasloco degli uffici dal terzo piano del Palazzo Comunale al Palazzo “Ex Saub” sempre in Viale Matteotti.

"Su indicazione del Responsabile della Sicurezza, durante la fase di trasloco, non è possibile ricevere gli utenti. - spiegano dal Comune - Per ridurre al minimo il disagio e in attesa di poter ricevere nuovamente di persona gli utenti, è stato attivato un servizio di consultazione via Skype degli addetti del settore. Sarà possibile anche fissare gli appuntamenti delle consultazioni, tramite richiesta mail o tramite telefonata, al diretto interessato. Ci scusiamo per il disagio".