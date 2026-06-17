Ventimiglia si prepara alla stagione estiva, pulizia massiva e bidoncini per la differenziata: interventi sul litorale

Ventimiglia si prepara in vista della stagione estiva. Dopo le operazioni di livellamento delle spiagge, una nutrita squadra dell'impresa incaricata dall'Amministrazione Di Muro, ieri, ha iniziato a rimuovere i rifiuti sul litorale.

"Dall'alba, una nutrita squadra dell'impresa incaricata dall'Amministrazione sta rimuovendo rifiuti sul nostro litorale" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Nei giorni scorsi si sono svolti interventi di pulizia massiva e sono stati posizionati i bidoncini per la differenziata".

"Ce la mettiamo tutta" - sottolinea il primo cittadino - "ma confidiamo nel senso civico delle persone: serve l'impegno di tutti per mantenere le nostre spiagge pulite".