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Attualità | 17 giugno 2026, 10:21

Ventimiglia si prepara alla stagione estiva, pulizia massiva e bidoncini per la differenziata: interventi sul litorale

"Ce la mettiamo tutta ma confidiamo nel senso civico delle persone", dice il sindaco Di Muro

Ventimiglia si prepara alla stagione estiva, pulizia massiva e bidoncini per la differenziata: interventi sul litorale

Ventimiglia si prepara in vista della stagione estiva. Dopo le operazioni di livellamento delle spiagge, una nutrita squadra dell'impresa incaricata dall'Amministrazione Di Muro, ieri, ha iniziato a rimuovere i rifiuti sul litorale.

"Dall'alba, una nutrita squadra dell'impresa incaricata dall'Amministrazione sta rimuovendo rifiuti sul nostro litorale" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Nei giorni scorsi si sono svolti interventi di pulizia massiva e sono stati posizionati i bidoncini per la differenziata".

"Ce la mettiamo tutta" - sottolinea il primo cittadino - "ma confidiamo nel senso civico delle persone: serve l'impegno di tutti per mantenere le nostre spiagge pulite".

Elisa Colli

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