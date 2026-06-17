Valle Armea, liquidato il primo stato avanzamento lavori: oltre 147 mila euro per la sicurezza sulle provinciali

La Provincia di Imperia ha disposto la liquidazione del primo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) relativo agli interventi di manutenzione lungo le strade provinciali della Valle Armea, opere finalizzate al miglioramento della sicurezza della circolazione e alla protezione degli utenti a due ruote. L'intervento riguarda i lavori di manutenzione della sede stradale e dei dispositivi di protezione laterale a salvaguardia della sicurezza dei motociclisti, affidati con contratto sottoscritto il 28 gennaio 2026 per un importo complessivo dei lavori pari a 123.065,82 euro, comprensivi degli oneri per la sicurezza.

Il primo Stato di Avanzamento, redatto dal direttore dei lavori, geom. Serena Tartaglia, ha certificato opere eseguite per 121.374,34 euro. Sulla base del certificato di pagamento predisposto dal responsabile del procedimento, ingegner Mauro Balestra, è stata quindi autorizzata la liquidazione di 120.700 euro all'impresa esecutrice. Alla somma si aggiunge l'IVA al 22% pari a 26.554 euro, che sarà versata direttamente all'Erario secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti previsto dalla normativa vigente. L'importo complessivo della fattura liquidata ammonta pertanto a 147.254 euro.

Dal provvedimento emerge inoltre che l'impresa risulta regolare sotto il profilo contributivo, come attestato dal DURC in corso di validità, e che tutte le procedure amministrative e contabili previste dalla normativa sono state correttamente espletate. L'opera rientra nel programma provinciale di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria, con particolare attenzione alla protezione dei motociclisti attraverso l'adeguamento e il miglioramento delle barriere stradali presenti lungo il tracciato della Valle Armea.