Paventato cambio d'uso per Villa Angerer di Sanremo, 'Imperia in Azione': "Deve decidere il consiglio comunale!"

“Consideriamo con una certa apprensione il fatto che ultimamente il Comune di Sanremo sembra prendere in considerazione solo la privatizzazione dei beni pubblici, non valutando l’esistenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato il 25 aprile 2021 che prevede lo stanziamento di risorse a favore del rinnovo e restauro di parchi, giardini storici, fontane e ville (M1 C3 Turismo e cultura 4.0, Investimento 4.3 #Mitingodiverde)”. Ad affrmarlo è il Gruppo Imperia in Azione che spiega: “È il caso di Villa Angerer, immobile di grande pregio e valore storico, artistico e culturale, proprietà comunale per la quale esiste purtroppo già una bozza di convenzione per la trasformazione in albergo, ma che potrebbe usufruire dei fondi stanziati dal PNRR senza dover far ricorso ai privati”.



“Imperia in Azione, il gruppo provinciale del partito fondato da Carlo Calenda, propone innanzitutto che la questione riguardante la destinazione di villa Angerer venga trattata in consiglio comunale. Esso è dopotutto il massimo organo rappresentativo della città, atto ad indicare le linee programmatiche alla giunta comunale. Con ciò, si auspica al mantenimento della piena proprietà pubblica di tale immobile , facendo leva sui fondi derivanti dal PNRR che offrono un’occasione da prendere al volo per poter riqualificare la villa ed il suo giardino . Proseguendo su questa linea, si andrebbe a inserire tale luogo in un percorso alternativo atto a ridurre ‘l’overtourism ’ (il c.d. ‘sovraffollamento turistico’), così come auspicato dal PNRR”.