Parchi, Regione Liguria: al via le Summer School interdisciplinari con calendario formativo su svariati target di riferimento

La Liguria è caratterizzata da una straordinaria biodiversità, con un patrimonio ambientale che si presta alla più profonda relazione possibile tra uomo e natura. “Per valorizzare questo legame – annuncia il vice presidente di Regione Liguria con delega ai Parchi Alessandro Piana - è prevista la realizzazione di diverse summer school, con un calendario formativo che fa capo agli Enti Parco su svariati target di riferimento. Tutte esperienze interdisciplinari basate su approcci integrati, su progetti dai risvolti ambientali e scientifici, che vedono la completa collaborazione tra diverse realtà”.



“Questa scuola estiva sarà un momento per poter approfondire il legame tra l’uomo e la natura – commenta l’assessore Simona Ferro – un percorso fatto da diverse tappe aperto a tutti indipendentemente dall’essere un neofita che vuole approcciarsi all’argomento o un tecnico che vuole approfondire alcune tematiche. Mi auguro che quest’iniziativa abbia un ottimo riscontro e che possa accrescere la consapevolezza della simbiosi tra uomo e natura ed aumentare le nostre conoscenze in materia, in qualità di assessore allo sport, stili di vita consapevoli e tutela degli animali d’affezione non posso che essere contenta, soddisfatta e ringraziare chi ha realizzato tutto questo percorso”.



Il corso più vicino, intitolato “Uomini e Animali – Conversazioni sulla cura e sul benessere interspecifico”, è organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale dell’Antola il 30 e 31 luglio presso il Convento degli Agostiniani Eremitani di Montebruno. Questa summer school, realizzata in collaborazione col Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova e Regione Liguria, è aperta a tutti gratuitamente per un numero massimo di 25 partecipanti (iscrizioni da effettuarsi entro il 24 luglio, info@parcoantola.it e tel. 010944175).



“L’Ente Parco – spiega il presidente dell’Ente Parco dell’Antola Giulio Oliveri- intende con la summer school sviluppare, sempre nel quadro dei servizi di prossimità, il tema del benessere con gli animali e per gli animali. Si tratta di una prima occasione di formazione per i funzionari pubblici, gli operatori e chi ha interesse a coltivare il rapporto con il territorio protetto e con gli animali d’affezione. La scelta del convento degli agostiniani eremitani di Montebruno come sede vuole poi testimoniare l’importanza che la cultura contadina e quella monastica hanno sempre avuto rispetto all’animale come insostituibile compagno dell’uomo”.



Un legame che si presta dunque a molti approfondimenti. “La relazione degli esseri umani con gli animali – aggiunge il docente di Etica Sociale del Dipartimento di Scienza della Formazione dell’Università degli Studi di Genova Franco Manti – è, insieme, fondamentale e problematica. Fondamentale perché le specie sono coevolute influenzandosi reciprocamente; problematica perché gli uomini hanno, spesso, utilizzato e sfruttato gli animali contrapponendo il proprio benessere al loro, sia che si trattasse di animali domesticati che di animali selvatici. Le conoscenze etologiche, psicologiche, zooantropologiche di cui, oggi, siamo in possesso, ci consentono di ridefinire i termini della relazione richiedendo, al contempo, consapevolezza e assunzione di responsabilità morale da parte degli umani, affinché si affermi una convivenza interspecifica rispettosa dei bisogni di tutti".

E’ invece dedicato in particolare a studenti universitari, guide ambientali escursionistiche, funzionari e tecnici del settore fino a un massimo di 25 partecipanti il corso sulla “Conservazione e gestione del patrimonio naturale” realizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri dal 2 al 6 agosto presso il Rifugio CAI Allavena di Colle Melosa, gratuito per i partecipanti, escluse le spese di vitto e alloggio presso il rifugio. Il corso è organizzato nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Alcotra PITEM (Alpes Latine COoperation TRAnsfontalière -Piano Integrato Tematico) BIODIv’ALP.



“L’evento - aggiunge il presidente dell’Ente Parco delle Alpi Liguri Alessandro Alessandri- si inserisce tra le azioni strategiche per il miglioramento delle conoscenze e per lo sviluppo condiviso di metodi utili al censimento o alla comparazione della fauna e degli habitat prativi e forestali. Rappresenta inoltre una sinergia importante con Regione, che opera in un settore strategico capace di coniugare gli aspetti scientifici con quelli culturali e con prospettive turistiche di riguardo”. Le iscrizioni termineranno il 29 luglio (partecipazioni al link https://parconaturalealpiliguri.it/dal-2-al-6-agosto-corso-di-alta-formazione-summer).