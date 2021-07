Sanremo: buca nell’asfalto a San Bartolomeo, da giorni i residenti chiedono l’intervento del Comune (Foto)

Da ormai quasi un mese a San Bartolomeo c’è una voragine in mezzo alla strada. L’asfalto ha palesemente ceduto e sull’asfalto si può vedere un vero e proprio buco che dà nel vuoto.

Un pericolo non da poco per chi tutti i giorni transita in zona e anche per chi frequenta un vicino ristorante. Per il momento il Comune è intervenuto sistemando due transenne e i cartelli, ma la soluzione non si può certo considerare definitiva o utile all’eliminazione del problema.

Dopo le molte segnalazioni arrivate alla nostra redazione, siamo stati sul posto per verificare di persona e, in effetti, nulla è stato fatto. In mezzo alla strada ci sono ancora le transenne e i cartelli e tutti i giorni i mezzi devono evitare l’ostacolo con non poche difficoltà. Quanto ancora bisognerà attendere per trovare una soluzione al problema?