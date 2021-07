L'associazione 'Amici della Francia' festeggia il 14 luglio a Bordighera Alta

Quindici componenti dell'Associazione Europea 'Amici della Francia' si sono ritrovati in un noto locale di Bordighera Alta per festeggiare con il presidente Eduardo Raneri e la vice Mireille Maurel la Festa nazionale francese del 14 luglio.

Nell'occasione sono circolate alcune immagini di varie iniziative vissute dalla 'nascita' del 1989, apprezzata la maxi-foto scattata nell'ottobre 2012 durante la visita guidata all'azienda di piante grasse di via Gallardi a Ventimiglia che partecipò al Concorso dell'AUSER sul Volontariato Associativo.



Graditissimo il pacchetto con i cuneesi al rum fatto pervenire dagli amici Ines e Giorgio Giaconia. Ben intonata la celebre 'Marsigliese' e 'La vie en rose' datata 1946 nella duplice versione di Edith Piaf ed Andrea Bocelli.



L'attività associativa riprenderà a Ventimiglia mercoledì 15 settembre con il gruppo di Studio sulla Storia e letteratura francese assieme a Jacques Buisson ed il 'braccio destro' Martine Sismondini.

Nell'occasione verrà esaminata la figura e l'opera di Anne Wiazemsky (1947-2017), attrice oltre che autrice del libro "L'Ile" (L'isola) edizioni Folio oggetto di studio.