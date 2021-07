Anche i Giovani Democratici alla raccolta firme promossa da Sinistra Italiana in merito alla Next Generation Tax

"Domani anche noi saremo a Imperia per sostenere la raccolta firme promossa da Sinistra Italiana in merito alla Next Generation Tax. Noi crediamo che firmare per questa iniziativa popolare sia fondamentale e addirittura urgente". A comunicarlo sono i Giovani Democratici della provincia di Imperia che spiegano: "Viviamo in un Paese in cui ogni qual volta che si parla di patrimoniale, è come se venisse invocato lo stato di guerra. Parlare di patrimoniale in Italia è come provare a scalare una montagna indossando un paio di infradito. Una sfida difficile, ma pur sempre una sfida che abbiamo intenzione di affrontare e vincere.

Un sfida che riguarda il futuro delle nuove generazioni, perché avere un sistema fiscale che faccia pagare di più a chi ha di più, che faccia pagare poco a chi ha poco e nulla a chi ha nulla, è un sistema fiscale giusto e solidale. Purtroppo in Italia non siamo ancora ai livelli per cui si possa parlare di giustizia fiscale, anzi potremmo tranquillamente parlare di ingiustizia fiscale. I poveri rimangono poveri, l’ascensore sociale si è bloccato e chi è ricco rimarrà ricco, il tutto perché c’è una macchina che funziona a singhiozzo e va riparata.

Questo sistema, imperniato da anni di inefficienza, si può rendere migliore solo con le azioni di buon senso. Una patrimoniale non è una tassa che fa pagare a tutti in modo proporzionale, ma è una tassa che fa pagare di più ai super ricchi per dare di più a chi non ce la fa. Non si tratta di campagna elettorale, come qualcuno potrebbe insinuare solo per screditare una tale iniziativa, ma si tratta di una battaglia che ha come scopo lo sradicamento delle disuguaglianze in un Paese, come l’Italia, in cui lo stratificarsi dei problemi e delle sofferenze per i ceti bassi e medio-bassi non solo erano già di per sé drammatici in epoca pre-covid, ma che si sono acuiti proprio con la pandemia. Noi riteniamo necessaria questa proposta chiamata Next Generation Tax lanciata da Sinistra Italiana e per questo la sosteniamo.

Siamo convinti che facendo fronte comune contro le sfide dell’oggi, arriveremo più forti e preparati alle sfide del domani".