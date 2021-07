Taggia: a 5 anni dall'inaugurazione l'area Pump Track diventerà "Parco del tempo libero" - Il progetto in anteprima

L'area pump track è una nota dolente di Taggia ma qualcosa sta per cambiare. Diventerà il nuovo parco del tempo libero . Oggi quando si nomina quell'area davanti al comune, non viene in mente certo una pista da percorrere in bicicletta ma piuttosto una selva di erbacce.

"Era nel nostro programma elettorale e oggi si fa un passo in più verso quello che sarà il futuro parco del tempo libero. Un'area dove divertirsi e fare sport, aperta alla comunità dove andremo a concentrare differenti tipi di attività per accontentare le esigenze di bambini e ragazzi ma non solo. - annuncia il sindaco Mario Conio - La pista di pump track rimarrà ma verrà completamente ridefinita e all'interno di questo nuovo giardino intendiamo realizzare anche uno skate park, un'area per il parkour per i ragazzi, ci sarà spazio anche per gli attrezzi per fare ginnastica, un campetto polifunzionale e non mancherà infine un percorso di agility per i cani. Sarà un parco pubblico per tutta la comunità e per tutte le età dotato di parcheggi e servizi complementari per la sua fruizione".