Ventimiglia: serata di musica e divertimento sulle spiagge e nei bar con "Venti21 Beach Party"

Il giorno dopo la storica inaugurazione del porto turistico della città di confine, l'associazione Ventimiglia Viva organizza una serata all'insegna della musica e del divertimento, in collaborazione con gli stabilimenti balneari ed i locali del lungomare.

Domani dalle 18, sulle spiagge e sulla passeggiata a mare, decine di DJ e gruppi musicali festeggeranno l'apertura del porto con il primo grande evento dell'Estate ventimigliese. Il "Venti21 Beach Party" é organizzato in collaborazione con il Comune di Ventimiglia e nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza sanitaria, sarà possibile accedere negli spazi dei locali pubblici in numero limitato. Sotto l'elenco dei dj/gruppi comunicati agli organizzatori dai locali cittadini aderenti:



SPIAGGE

Stella Marina: Mojito Parry - Chiara Tumbarello DJ Miramare Beach: Estate TVB - Musica by Doro DJ Pani Frutti di Mare: "Luglio col bene che ti voglio" - DJ Mumu & Wolf Brigantino: DJ Bryan Scirocco: Doc DJ Libeccio Beach: Spritz Party - DJ Pyse Maestrale: Strangevocals feat Guest



BAR

Giostra & Chiosco dei giardini: DJ Marsino Style La Perla Bistrot: DJ Stefano Deja vu: Due come noi Mad Men Lounge Bar: DJ B Mako: "DJ Keyo gira i dischetti" Dany's/Moscabianca/Brazzeria: Radio live & jam session