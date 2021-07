Sanremo: voragine al centro della strada in via Gavagnin, lavori urgenti per la sistemazione dell'asfalto (Foto)

Traffico chiuso questa mattina in via Gavagnin, tra Portosole e la passeggiata Salvo D'Acquisto, per una voragine al centro dell'asfalto provocata dal cedimento di un tombino, sprofondato per quasi un metro.

Subito sono stati predisposti lavori urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale che, insieme agli uffici competenti, hanno organizzato i lavori di riparazione.

Per agevolare il lavoro degli operai ed impedire la chiusura della strada al transito veicolare è stato necessario rimuovere con il carro attrezzi alcune autovetture che sono state spostate poco distanti da dove erano state incolpevolmente parcheggiate. Gli agenti hanno poi delimitato l'area con nastro segnaletico per impedire la sosta fine a termine lavori.