Ventimiglia celebra l’inaugurazione di ‘Cala del Forte’: il ‘film’ della giornata che segna una svolta per la città di confine (Video)

“Il Principe ha chiesto a me se fossi felice…”. Il sindaco Scullino ha il sorriso felice di un bimbo la mattina di Natale, nel giorno dell’inaugurazione del porto che ha visto crescere dalla posa della prima pietra nel 2009. Le dichiarazioni di rito lasciano spazio alla comprensibile emozione.

Alberto II taglia il nastro e le barche già ormeggiate a ‘Cala del Forte’ omaggiano la loro nuova casa con il toccante suono delle sirene. Inizia così un nuovo capitolo nella storia della città di confine, il fil rouge che unisce Ventimiglia e Monaco ha portato in dote un’infrastruttura che, forse, le sole forze italiche non avrebbero concluso in così breve termine.

L’emozione di un’intera città è palpabile e condivisibile. La porta che si apre verso la Francia e verso Monaco può essere quella ripartenza che tutto il Ponente stava attendendo dopo tanta attesa.

Nel ‘film’ della giornata riviviamo le emozioni dell’inaugurazione