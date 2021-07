Ventimiglia: 23 dicembre 2009... 2 luglio 2021, finalmente 'Cala del Forte' apre e svolta la città di confine (Foto e Video)

Erano le 15 del 23 dicembre 2009. Due giorni prima del natale di 12 anni fa veniva posata la prima pietra del porto turistico di Ventimiglia. Oggi 'Cala del Forte' è realtà. Una pagina di storia scritta dalle onde del mare, incastonate nel gioiello architettonico, insieme alle barche ormeggiate che andrà ad ospitare d'ora in poi.



LE INTERVISTE

LA CERIMONIA LIVE DA VENTIMIGLIA





Oggi per l'inaugurazione erano presenti Gaetano Scullino, il sindaco di Ventimiglia, così come dei vertici provinciali con il presidente Domenico Abbo e regionali con il presidente Giovanni Toti. Alla cerimonia ha preso parte anche il Principe Alberto II accompagnato dalle maestranze del Principato di Monaco.

Nel 2009, erano presenti all’inaugurazione dell’epoca il Sindaco, Gaetano Scullino, la Giunta e i Consiglieri Comunali, insieme a Beatrice Parodi. Alla convention del tempo anche il Consigliere Regionale, Luigi Patrone, il Presidente della Provincia Gianni Giuliano, il Consigliere Provinciale Giovanni Ballestra, il Presidente di Confindustria Sandro Cepollina e la Prof. Maria Teresa Verda Scajola.



La società ‘Monaco Ports’ da tempo ha acquisito la proprietà dell’approdo ventimigliese di ‘Cala del Forte’. Dal 2016 il progetto del nuovo porto ha subìto l’accelerata necessaria per arrivare al traguardo odierno. Sono state realizzate le barriere frangiflutti, le pareti esterne, il molo centrale e i pontili esterni. A questo poi si aggiungono le numerose opere esterne, dai 35 negozi, già tutti assegnati ai numerosi parcheggi che serviranno il nuovo approdo: un ponte di collegamento rapido tra Ventimiglia e il vicino Principato di Monaco.

Sicuramente un porto che sarà per Ventimiglia un cambio di rotta per il turismo di qualità, sempre in collaborazione con Montecarlo. Soltanto alcune settimane fa, l'8 marzo, è stato varato il Monaco One, il catamarano super veloce per collegare il nuovo porto di Ventimiglia con quello del Principato. Un trasporto via mare per gli armatori che ormeggeranno i propri yacht a ‘Cala del Forte’ e che permetterà di raggiungere il Principato nel giro di pochi minuti.

"Quando una giornata è come questa, servono poche parole. - ha esordito il governatore ligure Giovanni Toti - E' una bella giornata ed è simbolico che questo proto venga inaugurato alla fine di un lungo periodo di sofferenza che ci ha accumunato oltre la frontiera. Lo vediamo finito per una ripartenza del mar Mediterraneo della Liguria e del Principato. E' esempio di collaborazione che apre strada per tutti noi, una strada che spero sia lunga. Siamo il primo distretto di produzione della nautica in Liguria, bello avere dei posti per ospitare quello che le nostre maestranze costruiscono. Intorno al mondo c'è la speranza di tanti ragazzi di avere un futuro e una vita, non è il giocattolo di qualcuno ma la speranza di lavoro. Dobbiamo continuare a investire in questo mondo".



"Questo porto rompe le frontiere. - ha rimarcato Gianni Berrino - Fa bene al turismo perchè rimarca l'internazionalità della nautica e del turismo nautico di cui la liguria, la provincia di Imperia e Ventimiglia possono diventare davvero capofila. E' una giornata che segna il restare della nostra regione. Adesso tocca alla nostra terra capire l'importanza e sfruttare al massimo quello che questo porto potrà dare come volano per l'economia ma anche per l'immagine. Questo porto rende giustizia all'immagine di Ventimiglia che ha tutte le carte in regola per diventare una delle capitali turistiche della nostra regione sia per le bellezze naturali, dal confine al Ventimiglia Alta, la costa è bellissima; sia per i reperti storici e la storia che ci sono qui a Ventimiglia e che vanno raccontati proprio per creare un prodotto turistico che fa bene alla zona ma anche a tutta la Liguria".

Il Sindaco Gaetano Scullino ha così commentato: “Abbiamo iniziato questo progetto con Beatrice, un’avventura perché avevo promesso questo all’Onorevole Gianni Cozzi. Abbiamo lavorato per anni gomito a gomito e ricordo anche l’aiuto del Presidente Burlando, per l’unica città del mar Ligure che non aveva un porto. Nel 2009 siamo partiti, poi sono successe cose inaccettabili e oggi, essere qui è un motivo di grande soddisfazione. Nel 2017, con l’intuizione di Enrico Ioculano, ha scelto giustamente il Principato di Monaco che è a noi molto vicino, sul piano culturale ed economico”. Per Ventimiglia una svolta turistica ma anche nel mondo del lavoro: “Già oggi ci sono circa 50 posti di lavoro nuovi, ma devono anche partire tutte le attività commerciali, senza dimenticare l’arrivo dei diportisti. Avremo una attrazione turistica importante e stimiamo che il porto garantirà circa 300 posti di lavoro, compreso l’indotto. In più avremo una parte della città che sarà bellissima”.