Lucinasco: ordinanza del Sindaco Abbo, vietati i pic-nic al laghetto del Giardino di Santo Stefano

Il Comune di Lucinasco vieta i picnic nel parco Giardino di Santo Stefano dove insiste il laghetto omonimo. "E' un provvedimento dovuto - afferma il sindaco Domenico Abbo - in quanto l'area presenta già delle criticità a seguito di una precedente ordinanza che vieta l'accesso allo specchio acqueo a causa di tracce di salmonella rinvenuta per la presenza di pesci e tartarughe non autoctone. Siamo in attesa di autorizzazione per effettuare i dovuti lavori di pulitura e sanificazione del luogo".

Il sistema di raccolta differenziata in atto non permette di gestire la raccolta rifiuti su quell'area, dove peraltro persistono episodi di inciviltà con abbandono indiscriminato di rifiuti di varia natura. Il provvedimento permetterà di effettuare i lavori con minori rischi per i fruitori del parco.

"Al netto del divieto imposto - termina Abbo - il parco resta a disposizione per tutte le altre attività ludiche (passeggiate, giochi per i bambini ecc) confermando da parte dell'amministrazione la volontà di accoglienza e ospitalità che da sempre contraddistingue la nostra Comunità".