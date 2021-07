Dolceacqua: per l'estate 2021, un calendario ricco di eventi adatti ad un pubblico variegato

Il Comune di Dolceacqua ed il Centro Culturale comunicano gli eventi per la stagione estiva 2021.



“Nonostante le numerose difficoltà dovute alle restrizioni imposte dalle normative relative al ‘COVID-19’, a causa delle quali dovremo rinunciare allo storico appuntamento dello spettacolo pirotecnico, è stato organizzato un calendario ricco di eventi adatti ad un pubblico variegato. Ciò è stato possibile anche grazie al prezioso contributo del Centro Culturale e dell’associazione U Bumbaixu.



Numerosi saranno gli appuntamenti che avranno inizio a partire dal 29 luglio, con musica dal vivo, teatro per adulti, spettacoli per bambini e presentazioni di libri.

Tra i nomi più conosciuti ricordiamo Simone Gianlorenzi, Alessandro Bergalllo, Luca Ammirati, Enzo Barnabà, oltre a compagnie teatrali e gruppi musicali di cui troverete informazioni dettagliate sulla locandina. Non mancherà poi uno spettacolo di magia, genere che già l’anno scorso ha riscosso grande successo, al quale si aggiungeranno due serate di comicità con Marco della Noce e Andrea di Marco, entrambi reduci dall’esperienza di Zelig.



L’elenco completo degli eventi è presente sul sito internet www.visitdolceacqua.it – www.culturadolceacqua.it e sulle relative pagine di facebook ed instagram.

Ricordiamo che, come lo scorso anno, le manifestazioni si svolgeranno seguendo scrupolosamente le normative COVID-19; oltre all’utilizzo della mascherina ed al mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro, per tutti gli eventi è obbligatoria la prenotazione che potrà essere effettuata presso lo IAT di Dolceacqua chiamando al +39 0184 206 666 o via mail iat@dolceacqua.it. Visto il numero limitato di posti disponibili, sarà richiesto di presentarsi 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo; dopo tale ora, i posti, anche se prenotati, saranno ceduti.

Per controllare che tutto venga svolto nel rispetto delle norme ci avvarremo della collaborazione e del supporto della Protezione Civile ‘Roberto Bernardinello’ e della Proloco ‘Dusaigoti’, che ringraziamo per la disponibilità”.



La brochure QUI.