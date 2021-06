Sanremo: il consiglio comunale unito nel chiedere il completamento dell’Aurelia Bis

Il consiglio comunale di Sanremo, dopo il ricordo di Gabriele Boscetto, ha approvato all’unanimità un ordine del giorno per far inserire il completamento dell’Aurelia Bis nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in cui sono presenti gli interventi infrastrutturali. Il documento è stato presentato in maniera trasversale e firmato dai capigruppo: Andrea Artioli, Marco Viale, Giorgio Trucco, Luca Lombardi, Simone Baggioli, Daniele Ventimiglia e Roberto Rizzo.

“Con questo ordine del giorno – ha detto nel suo intervento Andrea Artioli – invitiamo il Sindaco e l’Amministrazione, anche di concerto con il Comune di Taggia e gli altri comuni limitrofi, a promuovere con urgenza una interlocuzione con i Deputati e Senatori del Territorio, con la regione Liguria, con la Presidente di Commissione On. Paita e con il Relatore On. Rixi, affinché, previa audizione urgente da richiedersi tramite l’ANCI, venga modificato e integrato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sull’individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera, prevedendo nello stesso, in sinergia con l’ANAS, il completamento del tratto di Aurelia bis in variante all’abitato di Sanremo, finanziando altresì la realizzazione del tratto Centro Borgo – Corso Inglesi Località Foce, la realizzazione del completamento dello svincolo San Martino, nonché la progettazione e realizzazione del tratto Corso Inglesi Località Foce – Pian di Poma – Ospedaletti. È uno scandalo che dopo 40 anni non ci sia ancora il completamento della nostra Aurelia Bis e che ce ne facciano un’altra sulla testa”. Artioli ha poi fatto un richiamo ai deputati eletti nei collegi del territorio,Flavio Di Muro, Giorgio Mulè, Sara Foscolo, Franco Vazio, Leda Volpi, Sergio Battelli, nonché l’On. Raffella Paita, presidente della Commissione Trasporti, e l’On. Edoardo Rixi, relatore dello schema di decreto, anch’essi eletti in Liguria. "Si sappia che noi siamo molto attenti" ha detto.

Non è mancato anche un riferimento alla presenza nello schema, con relativi costi, dei progetti sulla viabilità alternativa all’Aurelia che invece insistono su Imperia e Savona.

“Sono sette anni che questa Amministrazione governa la città – ha aggiunto Daniele Ventimiglia della Lega – Come mai non si è riusciti prima ad inserire la nostra Aurelia Bis in questo documento ? Ad Imperia ci sono riusciti, Sanremo invece è stata lasciata con il cerino in mano”.

“Dispiace sentire il collega Ventimiglia dare la colpa all’Amministrazione – ha risposto Marco Viale – Il completamento dell’Aurelia Bis sarà importantissimo e fondamentale anche per raggiungere più agevolmente il futuro ospedale”.

Mario Robaldo ha ripercorso tutti i contatti avuti con il Governo negli anni, tra cui un incontro con l’ex ministro Graziano Del Rio al quale era stato consegnato il progetto.

“Bisogna completare questa importante infrastruttura con il tratto dal borgo alla foce e con lo svincolo di San Martino – ha aggiunto Luca Lombardi – Domani ho notizia che anche il consiglio regionale affronti un documento con questo stesso fine”.

“Non dobbiamo mancare che abbiamo infrastrutture che sono deleterie – è intervenuto il sindaco Alberto Biancheri – Di fronte a queste tematiche bisogna avere uno spirito di unità. Ho già sentito più volte i vari parlamentari che si sono messi a disposizione. Non mi era mai successa questa attenzione negli anni scorsi. E’ questo il giusto approccio per portare il completamento dell’Aurelia Bis”.

L’ora dedicata alle interpellanze ed agli ordini del giorno si era aperta con Roberto Rizzo del Movimento 5 Stelle che aveva chiesto delucidazioni sulla situazione dei lampioni presenti a Coldirodi “Sono mancate le manutenzioni nonostante le numerose segnalazioni” ha detto. Rassicurazioni sono giunte dall’assessore Massimo Donzella che, ripercorrendo le competenze ed i contratti in essere con Enel So.l.l., ha dichiarato che è intenzione dell’Amministrazione di volersene occupare direttamente.

Luca Lombardi ha poi illustrato un ordine del giorno relativo alla dotazione di taser per gli agenti della polizia municipale. Il documento sarà votato in un futuro consiglio comunale. Il consigliere di Fratelli d’Italia ha ricordato alcune aggressioni registrate ai danni di rappresentanti delle forze dell’ordine, tra cui uno a Ventimiglia, che ha portato l’attenzione sulla loro dotazione di sicurezza. “Chiediamo al Sindaco ed alla Giunta – ha spiegato Lombardi - di farsi promotore al Ministero dell’Interno affinché, nell’ambito dei processi di ammodernamento delle dotazioni degli agenti delle Forze dell’Ordine, venga agevolato ed accelerato l’iter per l’acquisto e l’adozione dei sistemi di difesa e protezione quali il taser e body cam, più sicuri rispetto a quelli esistenti e allo stesso tempo vengano avviate le procedure per la dotazione di detti strumenti di protezione anche agli agenti della Polizia Locale”. Fratelli d’Italia ha annunciato la presentazione di questo ordine del giorno in tutti i Comuni dove sono presenti loro consiglieri comunali.

“Penso che non ci sia contrarietà ma sarà giusto confrontarsi – ha detto Il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande – Voglio inoltre ricordare che in ambito locale hanno iniziato a lavorare 8 vigili stagionali e a breve inizieranno a lavorare due agenti a tempo determinato ed altri sei a tempo indeterminato entro la fine dell’anno”.