Sanremo, Rossano: “Vogliamo che in città ci sia una sede universitaria che possa attirare i giovani”

“Si tratta del recepimento delle novità legislative, alle quali uniformare il nostro regolamento”. Così l’assessore all’amministrazione finanziaria Massimo Rossano ha aperto la discussione sulla modifica del regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Una pratica, sulla quale è intervenuto anche il consigliere Andrea Artioli suggerendo alcune migliorie tecniche, in cui sono state inserite modifiche tra riduzioni e regolamentazioni. L’assise ha infine approvato all’unanimità il nuovo regolamento.

L’assessore Massimo Rossano ha poi illustrato il documento con il quale viene trasformata da spa in fondazione la società che si occupa della promozione dell’Università nell’imperiese. “Oggi è un semplice passaggio formale – ha spiegato – Noi vogliamo che ci sia a Sanremo una sede universitaria con un ottimo ramo per attirare i giovani, magari anche dalla vicina Francia, per partecipare ai corsi ed avere quindi uno sviluppo non solo in termini culturali ma anche come elemento di attrazione per far conoscere sempre di più Sanremo”.

“L’Università deve essere vista come un servizio reso ai cittadini – è intervenuto il consigliere Lorenzo Marcucci – C’è bisogno di un’attenzione della Regione che tenga fede agli impegni assunti per dare un futuro all’Università su questo territorio, non solo a Sanremo ma anche ad Imperia”. Questa pratica è stata approvata all’unanimità.