Ventimiglia: stasera la mozione in Consiglio comunale e giovedì l'incontro con Toti sul futuro dell'ospedale Saint Charles

Sarà la mozione sull’ospedale Saint Charles di Bordighera il tema principale del Consiglio comunale di Ventimiglia, convocato per questa sera alle 19 con la novità della partecipazione del pubblico, dopo tanti mesi tra riunioni on line e, seppur in presenza, senza la possibilità di partecipazione della cittadinanza.

La Mozione, presentata da tutti i gruppi di maggioranza, vede come tema centrale il nosocomio della città delle palme e la permanenza in futuro del pronto soccorso, come chiesto dai Sindaci anche nell’ultima riunione svolta proprio a Ventimiglia.

Intanto, giovedì prossimo alle 18 è atteso il Presidente della Regione, Giovanni Toti che, accompagnato dagli esponenti imperiesi della Giunta ligure, incontrerà i sindaci del comprensorio intemelio, alla presenza dei vertici dell’Asl. Sarà sicuramente un confronto importante, proprio per il futuro dell’ospedale ‘Saint Charles’.