Sanremo: c’è una contraddizione nel testo del regolamento, per l’affitto di villa Angerer serve una modifica alla convenzione

Intoppo burocratico nell’iter che porterà all’affitto di villa Angerer, destinata a diventare un albergo pur rimanendo sempre di proprietà del Comune. Fa parte dell’affidamento anche il parco della villa.

L’amministrazione, promotrice dell’iniziativa, è chiamata ora ad approvare la bozza di convenzione discussa in giunta qualche giorno fa, ma c’è uno stop.

Due punti del documento, infatti, sono in contrasto tra loro. Da un lato la convenzione obbliga il concessionario a garantire la fruibilità al pubblico del giardino e delle aree di interesse culturale con la possibilità di ospitare associazioni per eventi; dall’altro un secondo punto del documento indica il divieto di subaffittare la struttura o parti di essa. Ecco servita la contraddizione del documento.

Un dettaglio non da poco per chi fosse interessato a prendere in affitto lo storico stabile matuziano come opportunità di business, ma con una grande responsabilità per la valenza storica e culturale della villa.

La questione sarà ora affrontata dagli uffici di palazzo Bellevue che provvederanno alla modifica del regolamento e, poi, si procederà con una nuova votazione.