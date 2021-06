Sanremo: giunta approva lo schema di convenzione per fare di Villa Angerer un albergo

A Sanremo Villa Angerer passa ai privati. La giunta comunale ha approvato questa mattina lo schema di convenzione per la concessione del prezioso immobile con finalità turistico-ricettive.

Diventerà quindi un albergo anche se non era l'intenzione prospettata inizialmente visto che il primo bando per l'affidamento, andato deserto la scorsa estate, era stato aperto a tutte le associazioni culturali. Da qui, gli uffici competenti hanno istruito un secondo bando di gara per la villa, questa volta con finalità ricettive, dopo aver ottenuto il nulla osta dalla Sovrintendenza, proprio al fine di avviare il pieno recupero della villa.

Al momento non si sa ancora a chi andrà la villa ma c'è stata una manifestazione d'interesse. Ora la delibera che approva lo scherma di convenzione tra il Comune e il privato, passerà dal consiglio comunale. L'affidamento dell'immobile garantirà a palazzo Bellevue un canone annuo di 35 mila euro ma soprattutto un impegno da parte del gestore per effettuare spese in opere di messa in sicurezza, riqualificazione e restauro della villa e del parco, da concordare con la Sovrintendenza, per oltre 2 milioni di euro. Tutto questo a fronte di una concessione di nove anni rinnovabili.

Tra gli impegni definiti dalla convenzione, anche la libera fruizione del parco, che rimarrà sempre aperto al pubblico in orario diurno. “Una pratica molto importante con cui andiamo ad assicurare il recupero della villa, che andrà realizzato di concerto con la sovrintendenza, e la riqualificazione dei giardini, che rimarranno sempre aperti al pubblico” - ha commentato l’assessore al patrimonio Silvana Ormea.