Taglio delle accise operativo: nei distributori del Ponente arrivano i primi ribassi

Anche nel territorio di Ponente iniziano a vedersi i primi effetti del taglio alle accise deciso dal governo sul prezzo della benzina, con alcuni distributori in cui i costi del carburante sono tornati a valori simili a quelli precedenti l'attacco statunitense all'Iran. Dopo l'aumento del prezzo della benzina legato alla guerra il governo ha deciso di porre in essere un decreto legge con cui le accise sui carburanti saranno ridotte per i prossimi 20 giorni portando, a quanto affermano i ministri, a una riduzione del prezzo al litro di 25 centesimi.

Una scelta che su alcuni dei distributori del territorio si sta già iniziando a vedere: nel distributore Ip di via Pietro Agosti ad esempio il prezzo del diesel è tornato sotto i due euro al litro (1,929 per la precisione) e ancora più evidente è il calo della benzina, scesa a 1,679. Una diminuzione ancora superiore nel punto Eni di corso Marconi, dove la benzina arriva addirittura a 1,63, mentre il gasolio a 1,89. E anche nei distributori di Taggia, Riva Ligure e Santo Stefano il prezzo della super inizia a scendere sotto l'1,70; rimane un po' più alto il listino spostandosi verso il confine francese, ma si notano già le prime variazioni. Restano sempre più alti i costi del gasolio, anche se già un discreto numero di distributori segna un valore di mercato inferiore ai due euro al litro.

Non tutti i distributori del territorio hanno visto questa riduzione di prezzi nel corso della prima giornata (il decreto legge è entrato in vigore già a partire dal 19 marzo), ma nei prossimi giorni c'è da aspettarsi che la situazione vada a omologarsi anche nel resto del territorio: una boccata di ossigeno per i cittadini per i prossimi 20 giorni, in attesa però di sviluppi sul fronte del conflitto in Medio Oriente e sui movimenti dei mercati nel costo del petrolio.