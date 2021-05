Sanremo: futuro di villa Angerer, c’è la bozza di convenzione per trasformarla in un albergo

Dopo la pubblicazione della manifestazione di interesse, il Comune di Sanremo prosegue nell’iter per la la concessione di villa Angerer e del suo parco con la finalità di trasformarla in un albergo. Si tratta di un immobile da 832 metri quadrati con mille metri di spazio all’aperto. L’ultimo atto di palazzo Bellevue è stato l’approvazione della bozza di convenzione.

Il Comune affiderà lo stabile per 18 anni con la formula del 9+9 con il canone (ancora da stabilire in via definitiva) da pagare con la formula delle quattro rate semestrali.

Si tratta di un immobile di interesse storico culturale e, quindi, qualsiasi lavoro di manutenzione dovrà essere concordato con il Comune così come dovrà essere garantita la pubblica fruizione (con l’apertura del parco nelle ore diurne) secondo le modalità concordate con la Soprintendenza. Il Comune potrà sostituirsi al concessionario qualora quest’ultimo fosse inadempiente.

Inoltre il Comune potrà rientrare in possesso della struttura revocando la concessione in caso di pubblico interesse, mentre il concessionario potrà dare la disdetta con almeno sei mesi di preavviso.

Ora il testo della convenzione sarà pubblicato sul sito del Comune per proseguire con la pratica di affidamento dopo la manifestazione di interesse.