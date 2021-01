Sanremo: manifestazione d'interesse pubblicata per Villa Angerer, potrà anche diventare un albergo

Il Comune di Sanremo ha pubblicato l’avviso per una manifestazione di interesse per concedere in uso Villa Angerer (con parco annesso), che si trova in via Fratelli Asquasciati.

Si tratta di un'indagine di mercato, non vincolante per l'Amministrazione, in modo da acquisire informazioni circa l'interesse ad essere invitati a presentare offerta per ottenere la concessione dell’immobile.

I canone annuo è fissato in 35.000 euro per la concessione di 9 anni 9, con rinnovo ulteriore di altri 9. Ovviamente oltre alle spese di: utenze, tassa rifiuti urbani, manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni intervento di adeguamento del locale alle esigenze a carico del concessionario, che dovrà essere autorizzato dal Comune e della Soprintendenza, in quanto l'immobile è dichiarato di interesse architettonico-culturale. Anche il parco sarà a carico del concessionario con l'onere della sola manutenzione ordinaria.

La villa potrà avere destinazione ad uso ricreativo, culturale, scuola, sede associativa o anche albergo.