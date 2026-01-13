Solidarietà del movimento 'Indipendenza' a Mons. Suetta per la 'Campana per la Vita': proteste e accuse di gogna mediatica

"Esprimiamo piena e incondizionata solidarietà a Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, finito al centro di una dura polemica per aver dedicato una 'Campana per la Vita' alla memoria dei bimbi mai nati a causa dell’aborto". Sono le parole del Movimento Indipendenza, secondoil quale l’iniziativa del presule "Non è un gesto di giudizio o di condanna, ma di pietà umana e cristiana per milioni di vite spezzate nel ventre materno», ed è pienamente coerente con l’insegnamento della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, oltre a essere tutelata dalle **leggi dello Stato sulla libertà di opinione, espressione e religione".

"Nonostante ciò - prosegue - Mons. Suetta starebbe pagando «un prezzo altissimo» a causa di una campagna definita violenta e diffamatoria, alimentata da media, partiti di sinistra – «Pd in testa» –, associazioni come Arci Gay, collettivi, sindacati, cortei studenteschi e movimenti di estrema sinistra". Nel mirino anche la lettera di protesta inviata a Papa Leone XIV dalla consigliera di Parità della Regione Liguria, Laura Amoretti, gesto che viene duramente stigmatizzato: «Si vergogni!», si legge nella nota.

"L’accusa rivolta al Vescovo – denunciano i firmatari – è l’aver osato attaccare il presunto “diritto” all’aborto. La reazione? La pubblica gogna. L’obiettivo? Intimidire chiunque non si allinea al pensiero unico». Ferma anche la presa di posizione di Indipendenza contro quello che viene definito un crescente clima di intimidazione e persecuzione, ribadendo pubblicamente la vicinanza a Mons. Suetta.