Da oggi via libera al bypass sull’Argentina: torna il collegamento tra Arma e Taggia, sarà anche nuova strada verso la darsena

Entra ufficialmente in funzione da questa mattina il bypass sul torrente Argentina, restituendo continuità al collegamento tra Arma di Taggia e Taggia lungo la ciclabile e le aree limitrofe. Dopo l’ultimo check effettuato nei giorni scorsi e una prima apertura ufficiosa, il percorso è ora pienamente fruibile, diventando un punto strategico per la mobilità del territorio, sia per residenti che per turisti. Un’opera definita “strategica” dall’assessore regionale Raoul Giampedrone e condivisa anche dai sindaci Mario Conio e Giorgio Giuffra, che segna un passaggio importante in attesa del completamento del nuovo ponte.

Un collegamento atteso e subito utilizzabile. Il bypass nasce come soluzione temporanea, ma già oggi rappresenta un tassello fondamentale per la viabilità locale. Permette infatti di superare l’area del cantiere e di ripristinare un collegamento che nei mesi scorsi aveva creato disagi. Non solo ciclabile: il tracciato si inserisce in una visione più ampia che riguarda anche la viabilità urbana e il collegamento con la zona della darsena, evitando il passaggio dal centro di Arma.

Conio: “Il bypass resterà e sarà potenziato”. A chiarire le prospettive future è il sindaco di Taggia Mario Conio, che sottolinea come il bypass non sia destinato a scomparire con la riapertura del ponte. “Sostanzialmente rimarrà anche in futuro – spiega – perché, oltre al passaggio che verrà ripristinato con il ponte, questo collegamento permette di mettere in relazione la ciclabile di Area 24 con la nostra ciclabile, mantenendo una sua efficacia”. Un’opera che amplia le possibilità di spostamento: “Consente di collegare direttamente Arma e Taggia e, in prospettiva, sarà ulteriormente implementata”.

Una nuova strada verso darsena e argine destro. Il progetto guarda infatti già oltre l’attuale funzione. Il bypass diventerà parte di una nuova viabilità più strutturata. “Permetterà anche un accesso viario con le auto dall’argine destro verso la Darsena – prosegue Conio –. Quello che oggi è un rilevato più ampio diventerà una vera e propria strada di collegamento”. Un intervento che recupera e migliora una funzione già esistente in passato: “C’era una viabilità, seppur non regolare, che collegava direttamente quell’area. Con i lavori è stata eliminata, ma abbiamo colto l’occasione per ripristinarla con un tracciato nuovo e conforme”. L’obiettivo è quello di ottimizzare gli investimenti pubblici, rendendo permanente ciò che oggi nasce come soluzione provvisoria. “Era importante realizzare già adesso il basamento – sottolinea il sindaco – proprio per dare continuità a questo intervento e svilupparlo nel più breve tempo possibile”.

Un tassello della trasformazione del territorio. Il bypass si inserisce nel più ampio intervento di messa in sicurezza del torrente Argentina e nella realizzazione del nuovo ponte, destinato a cambiare in modo significativo la viabilità dell’area. Ma già oggi, con la sua apertura, rappresenta molto più di una soluzione temporanea: è un’infrastruttura destinata a restare, capace di migliorare i collegamenti tra le diverse zone del territorio e di offrire nuove opportunità di mobilità. Una risposta concreta a un’esigenza sentita da tempo, che segna un passo avanti nella riorganizzazione della viabilità tra Taggia e Arma.