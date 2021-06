Camporosso: sabato prossimo ci sarà ‘Aperiaceb’, l'apericena benefico organizzato da Aceb

Sabato 3 luglio, start ore 18.30 fino alle 23, non mancate all'evento "Aperiaceb", l'apericena organizzato da Aceb, presso il locale Max's Cafè a Camporsso in corso Repubblica 36, in cui è possibile degustare un ghiottissimo buffet e deliziose bibite al prezzo di soli 20 euro. Parte dell'incasso della serata andrà ad Aceb che lo utilizzerà per la mission dell'associazione e quindi per iniziative benefiche ed altre manifestazioni.

La prenotazione è obbligatoria ed è possibile effettuarla chiamando il numero 01841919659