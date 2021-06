Un seabin per contribuire alla pulizia del Porto 'Bandiera Blu' di Bordighera: la donazione della F.lli Beccaria

La Fratelli Beccaria di Camporosso ha donato un seabin al comune di Bordighera. L'apparecchio viene immerso in acqua e trattiene plastiche e rifiuti contribuendo alla pulizia del mare.

La consegna è avvenuta alla presenza dell'amministrazione comunale del sindaco Vittorio Ingenito e della Guardia Costiera, rappresentata dal Primo Maresciallo Np Simone Barillari, comandante della delegazione di spiaggia di Bordighera.

Il Seabin sarà posizionato all'interno del porto turistico bordigotto che ha recentemente ottenuto la bandiera blu per gli approdi turistici. Non appena entrerà in funzione raccoglierà tutti i rifiuti fino a 2 mm di grandezza, quindi anche: microplastiche, mozziconi di sigaretta, sacchetti, alghe e foglie.



L'INTERVENTO DEL SINDACO DI BORDIGHERA





La donazione è stata salutata così dal sindaco Vittorio Ingenito: "Grazie perchè era un nostro obiettivo tutelare il mare e il nostro porto. Abbiamo portato avanti tante battaglie con molte altre iniziative per le spiagge come quella di oggi. Questa è un po' il corollario che dimostra come sappiamo mantenere concretamente le parole".