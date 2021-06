Sabato i gazebo della Lega per il tesseramento a Sanremo, Imperia e Ventimiglia

Prosegue la campagna tesseramento della Lega. “ Anche questo fine settimana, in Provincia di Imperia, saranno allestiti i gazebo per la campagna tesseramento e la raccolta firme a tutela del Made in Italy ” dichiarano dal partito.

Sarà possibile tesserarsi sabato a: Ventimiglia via della Repubblica, dalle 9 alle 12; Sanremo via Escoffier, dalle 9 alle 13; Imperia piazza San Giovanni, dalle 8.30 alle 12.30.

“Dalla prossima settimana, poi, prenderà il via la grande campagna referendaria per i referendum abrogativi sulla giustizia - concludono dalla Lega - per tale occasione saranno allestiti decine di gazebo in tutta la provincia, ogni settimana, fino al termine della raccolta firme”.