Pump Track Pianezza, successo per il torneo ‘Speed Race’

Weekend alle porte dell’estate di grande successo a Pianezza. Il 19 e 20 giugno scorso ha debuttato infatti il Torneo ‘Speed Race’ presso il circuito Pump Track Pianezza aperto lo scorso 24 aprile nel ridente centro urbano dell’hinterland torinese.

Un evento dal forte impatto sociale sul territorio, curato nei minimi dettagli e realizzato dal Comune in collaborazione con uBroker Srl, primaria realtà italiana del settore luce e gas che, grazie alla generosità e alla sensibilità del suo Fondatore e Presidente Cristiano Bilucaglia, ha donato un importante contributo per la realizzazione della Pump Track punto di riferimento nel panorama italiano.

Diverse le categorie di gara che hanno visto scendere in campo a misurarsi con lealtà e talento millennials di varie fasce d’età, premiati con un carnet di riconoscimenti ricco e variegato, composto da occhiali da sole, zainetti, portachiavi, borracce, protezioni, caschi, guanti, pedali, indumenti e t-shirt brandizzate e personalizzate con i colori vincenti di ‘Pump Track Pianezza’ e di ‘Swell’, insieme a buoni sconto per tutti i tesserati e molto altro ancora.

“Ringraziamo di cuore la boutique ciclistica ‘Le Tre Tacche’ di Alpignano per l’attrezzatura tecnica pregiata messa in premio. Tengo inoltre a fare un ringraziamento speciale ad Alberto Dal Poz, presidente di Feder Meccanica, stimato imprenditore di Pianezza nonché grande amico, che insieme alla sua società Comec ha sostenuto con forza l’intero progetto della Pump Track. Rivedere la vita scorrere fra i nostri giovani è stata un’emozione unica e impagabile per tutti noi”, afferma Cristiano Bilucaglia, che oltre al contributo dato nella realizzazione dell’infrastruttura partecipa attivamente alla sua gestione. Con ‘uBroker Srl’ e il progetto ZERO, anch’essi sponsor dell’evento, ogni anno azzera migliaia di bollette di luce e gas (Canone Rai e accise incluse) producendo un volume d’affari aggregato superiore agli 85 milioni di euro, con oltre 150mila clienti soddisfatti sparsi in tutta Italia.

“Una grande soddisfazione leggere la gioia, la spensieratezza e la voglia di condivisione agonistica ritornare copiosa sui volti dei ragazzi impegnati nella competizione sportiva. Lo stesso per le generose parole di apprezzamento ricevute in dono dai loro genitori intervenuti anch’essi numerosi alle gare in qualità di spettatori”.

Per poi concludere: “Noi di ‘uBroker’ crediamo da sempre nella coesione aggregativa che si fa motore e propulsore di benessere, successo e ricchezza condivisa. La socialità è una componente fondamentale delle dinamiche del comportamento umano. Socialità che abbiamo contribuito a mantenere e implementare anche durante la pandemia grazie a un corretto uso dello smart working quale forma virtuosa e producente di valore condiviso. Lavorando da casa nel network marketing i nostri collaboratori sono riusciti a generare ancor più lavoro, prospettiva e risparmio a decine di migliaia di persone in tutta Italia in un periodo in cui tutto e tutti erano fermi. Per la socialità vogliamo batterci. Recuperarla migliorandone gli aspetti di fruizione collettiva è uno dei capisaldi del nostro modo di essere umani e di fare impresa. Ringrazio di cuore il Sindaco Antonio Castello, la Giunta Comunale di Pianezza e gli Uffici Tecnici per l’ottimo lavoro di squadra congiuntamente svolto sin qui perché sport, giovani, futuro e vita reale ingranino sempre più marcia per occupare stabilmente la corsia di sorpasso nei periodi a venire anche grazie al circuito di Pump Track Pianezza”, conclude l’ingegnere e mecenate già eletto ‘Imprenditore dell’Anno’ nel 2015 e pluristimato dalle principali associazioni consumeristiche italiane.