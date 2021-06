Sanremo: caccia al pirata della strada che ha investito 60enne in corso Marconi

Una donna di 60 anni è stata investita da un moto in corso Marconi a Sanremo. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, il mezzo si trovava sulla corsia preferenziale dei bus e procedeva in direzione città dei fiori quando ha urtato la signora che stava attraversando sulle strisce pedonali all'altezza di Pian di Poma.



Dopo l'impatto il conducente del ciclomotore è scappato via, lasciando la malcapitata a terra, cosciente ma con alcune sospette fratture. La 60enne è stata soccorsa da un equipaggio di Ospedaletti Emergenza e portata in Ospedale per accertamenti. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Sanremo.



In supporto anche le pattuglie del commissariato di Polizia per regolare il traffico che ha subito forti rallentamenti durante le fasi di soccorso. Nel frattempo le forze dell'ordine hanno già diramato l'avviso di ricerca del mezzo pirata che potrebbe essere rintracciato a breve grazie all'ausilio del sistema di videosorveglianza cittadino.