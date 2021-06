Bordighera: da stasera non si potranno bere alcolici in strada, nuova ordinanza del Sindaco

L’8 giugno scorso il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, aveva emanato un’ordinanza di divieto di vendita per asporto, di qualsiasi bevanda alcolica, sia da bar e negozi che attraverso distributori automatici, dalle 22 alle 7, fino al 30 settembre.

E’ infatti vietato detenere in qualunque contenitore e di consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione, con esclusione del consumo effettuato all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione, rispettando i limiti normativi imposti. Ora l’Ordinanza viene rinforzata da una seconda che vieta, agli esercizi di vicinato o misti, media e grande struttura, laboratori artigianali e tutti gli altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, anche attraverso distributori automatici, dalle 22 alle 7, fino al 30 settembre.

Come per la precedente ordinanza, anche la nuova riguarda le zone di: piazza Eroi della Libertà, via Roma, corso Italia, all'interno e davanti al Palazzo del Parco (via Vittorio Emanuele fra via Roma e via Sant’Antonio), nell'area della Pineta (zona Marabuto), alla Spianata del Capo, Belvedere del Carillon, in Via Libertà, presso tutti i giardini pubblici e nelle spiagge, la rotonda di Sant'Ampelio e zone limitrofe e tutto il lungomare. Non si potranno quindi vendere e detenere in qualunque contenitore bevande alcoliche di qualunque gradazione.

L’unica possibilità sarà quella del consumo effettuato all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione, rispettando i limiti normativi imposti. Non si potrà quindi bere ‘in piedi’ e non si potranno consumare alcolici magari comprati di giorno o anche nei locali, ma portati poi in strada.

L'inosservanza dei divieti comporterà multe da 500 euro, con la possibilità di riduzione a 166,67, pagandola entro 60 giorni. Le forze dell’ordine, inoltre, sequestreranno le bevande con immediata distruzione delle stesse. Per quei locali che verranno sorpresi a reiterare il reato, potrà essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra uno e 15 giorni.