Ventimiglia: lunga serie di argomenti all'ordine del giorno del Consiglio comunale di martedì prossimo

E’ stato convocato per martedì prossimo alle 19.30 il Consiglio comunale di Ventimiglia. Dopo i ‘Question time’, mozioni, interpellanze ed interrogazioni, all’ordine del giorno una serie di ratifiche di delibere di Giunta sul Bilancio di previsione.

In discussione anche il regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico, quello sulla disciplina della tari. Prevista anche l’approvazione del piano finanziario e delle tariffe della componente tari per l'anno 2021 e anche quello sulla protezione dei dati personali.

Verranno presentati e approvati, per sviluppo territoriale integrato turistico-culturale per i macro-obiettivi e del relativo piano attuativo. Prevista l’adozione del rapporto ambientale sull’ex cava di Grimaldi. Verrà approvato il piano degli interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica e il progetto definitivo per la realizzazione di un parcheggio pubblico nella frazione di Calvo e dichiarazione di pubblica utilità.

Prevista l’approvazione in linea tecnica del progetto definitivo di recupero e riqualificazione per spazi aggregativi ed espositivi dei locali sottostanti la piazza della Cattedrale nel centro storico. Quindi l’approvazione in linea tecnica dello studio di fattibilità tecnico-economica per lavori di manutenzione straordinaria con allargamento dei marciapiedi. Infine l’approvazione in linea tecnica dello studio progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento di allargamento di via Basso e via Nervia.