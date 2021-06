Imperia: sesto giorno di festa per Ineja 2021, attesa per le fontane danzanti e le magie di acqua e fuoco (Foto)

Una buona, soddisfacente partecipazione di pubblico alla festa, ha caratterizzato la quinta giornata di Ineja 2021, sempre molto apprezzati i piatti di pesce della cucina locale.

I numeri non sono e non possono essere più quelli che fino al 2018 hanno contraddistinto l'evento principale dell'attività annuale del Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi, che oggi si presenta in una location più ridotta, ma sempre in un'atmosfera di grande cordialità e piacevole accoglienza.

Ancora una volta il servizio ai tavoli e la raccolta differenziata effettuata con professionalità e puntualità dallo staff guidato a Davide Leone, hanno consentito a tutti di poter soddisfare la richiesta di posti disponibili.



Le proposte in programma ieri, lo show delle palestre e scuole di ballo aderenti all' CSEN Imperia e l'intrattenimento musicale in serata della band torinese “Radiosonic” sono state seguite da un folto pubblico di genitori ed amici dei giovani allievi che, con l'esibizione di ieri hanno concluso l'anno accademico di insegnamento, e da un competente pubblico di adulti che hanno applaudito, fino a tarda sera, le sonorità del gruppo Radiosonic.

Venerdì la Biblioteca Civica Lagorio, alle 18.30 ospiterà la premiazione della 2ª edizione del concorso letterario “Lucetto e Pietro Ramella”, che anche quest'anno è stato caratterizzato da una numeroso partecipazione di opere (circa 600) provenienti da tutta Italia, con una buona presenza di istituti scolastici della nostra regione.

Questa notte, a conclusione del concerto del gruppo “Franziskaner”, i soci del Comitato San Giovanni provvederanno a smontare il palco e la pedana dell'area spettacoli posti alla radice del molo corto, per dare spazio alla struttura che ospiterà le “Fontane Danzanti, Magie di Acqua e Fuoco” proposte dalla Viorica Water Events.

La festa e la ristorazione di Ineja Food proseguiranno e vi accompagneranno fino a domenica.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il programma completo sul sito www.ineja.it