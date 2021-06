Bordighera: domenica prossima al porto turistico la pulizia dell'approdo 'Per amore, per il mare'

Domenica prossima, dalle 8 alle 12, al Porto Turistico di Bordighera, si svolge la terza edizione di ‘Per amore, per il mare’. La manifestazione, organizzata dall’Assessorato al Porto del Comune di Bordighera, vedrà volontari e alcune associazioni cittadine impegnarsi nella pulizia dell'approdo, dei fondali e delle acque antistanti; le attività inizieranno alle 8 e proseguiranno fino alle 12.

“Siamo davvero fieri della Bandiera Blu per gli approdi turistici che ci è stata assegnata quest’anno per la prima volta - dichiara l’Assessore Marco Laganà - oltre al riconoscimento per le spiagge: la salvaguardia della natura, dell’ambiente e del paesaggio sono per noi obiettivi fondamentali dall’inizio del mandato. Il successo delle edizioni precedenti ci ha inoltre reso consapevoli di quanto questi temi stiano a cuore anche a molti cittadini, che generosamente hanno speso il loro tempo e la loro energia. Per questi motivi, dopo la forzata sospensione a causa dell’emergenza sanitaria, abbiamo fortemente voluto riproporre Per amore, per il mare: insieme possiamo davvero fare la differenza”.