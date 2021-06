Ventimiglia: autobus della Rt prende fuoco sulla Statale 20 a Trucco, nessun ferito ma lunghe code (Foto)

Incendio per cause ancora da chiarire, questa mattina su un piccolo pullman della Riviera Trasporti, che stava viaggiando all’altezza di Trucco a Ventimiglia. Sul posto, poco prima della galleria che unisce la frazione con il bivio per Airole, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e un’ambulanza della Croce Verde Intemelia ma, fortunatamente, al momento non si registrano feriti gravi.

I passeggeri del mezzo sono stati fatti scendere e stanno tutti bene. La strada è stata però chiusa al traffico per consentire lo spegnimento delle fiamme. Si sono quindi formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia. E' probabile, visto che l'incendio si è sviluppato nel vano motore, che si sia trattato di un guasto o di un surriscaldamento.

Fortunatamente l'incendio si è sviluppato prima della galleria, evitando in questo modo guai peggiori.