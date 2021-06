Sanremo: è morto questa notte l'ex Senatore e Presidente della Provincia Gabriele Boscetto

E’ morto questa notte l’ex Senatore e Presidente della Provincia di Imperia, Gabriele Boscetto. Aveva 77 anni e, dopo aver trascorso la sua giovinezza a Rezzo, nell’entroterra di Imperia, si è laureato in Giurisprudenza all'Università di Genova ed esercita come avvocato penalista. Ancora prima è stato anche giornalista ed aveva scritto per diverse testate locali, tra cui quella storica dell’Eco della Riviera.

Dal 1995 al 2001 è stato Presidente della Provincia di Imperia mentre è stato anche consigliere comunale a Sanremo dal 2004 al 2009, in opposizione nell’Amministrazione guidata da Claudio Borea. E’ stato invece Senatore dal 2001 al 2006 (eletto nel collegio di Sanremo) e dal 2008 al 2013 e Deputato dal 2006 al 2008 (eletto nella circoscrizione Liguria). Ha avuto anche la carica di vice capogruppo di Forza Italia al Senato dal 2001 al 2006.

E’ stato relatore, nel 2011, del Disegno di Legge sui rimpatri clandestini, poi approvato. Un provvedimento firmato dall’allora Ministro degli Interni Roberto Maroni, che prevedeva il rimpatrio dei clandestini.

Era sposato, in seconde nozze, con Rosalba Nasi, che è stata Presidente della Fondazione Casa di Riposo ‘G. Borea’ di Sanremo.

Personalmente ho un ottimo ricordo di Gabriele Boscetto, persona buona ed equilibrata. Tra di noi, ai tempi della sua militanza politica, c'è sempre stata una grande stima reciproca. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.