Due settimane al 'Festival del Cammino' a Civezza: un valore aggiunto dall'Istituto Tecnico Turistico Ruffini

Il primo Festival del Cammino, che si svolgerà il 26 e il 27 giugno 2021 a Civezza, è alle porte. Un valore aggiunto alla manifestazione verrà dato dagli studenti dell’Istituto Tecnico Turistico Ruffini di Imperia che, con competenza, guideranno i partecipanti, prima di ogni escursione, alla scoperta del piccolo borgo di Civezza raccontando aneddoti e curiosità. Il coordinatore di questo gruppo di “ciceroni” è il professor Alessandro Carassale, docente dell’istituto. Di seguito il pensiero che ha voluto condividere in merito all’importanza di una manifestazione nell’entroterra del ponente ligure e del coinvolgimento degli studenti di un istituto turistico in questo evento:

“E’ estremamente importante, per quanto riguarda la conoscenza del nostro ponente ligure, che abbina spesso bellezze naturalistiche dell’interno con quelle che sono le caratteristiche del turismo balneare, scoprire tutte quelle che sono le particolarità delle nostre valli, soprattutto delle valli più piccole dove ci sono affascinanti paesini che si incastrano nelle colline e nelle vallate. Molto spesso il forestiero non conosce questo aspetto, in particolare quello che arriva solo per il turismo mordi e fuggi e per il turismo balneare del periodo estivo. E’ molto importante quindi percorrere queste valli e scoprire i paesini che vi si nascondono, spessissimo sono gioielli architettonici e artistici meravigliosi. Per quanto riguarda la nostra scuola, che è un istituto tecnico turistico specializzato in figure professionali che dovranno diventare esperti appunto nel settore turistico, portare i ragazzi alla scoperta di questi borghi è soprattutto un opportunità per imparare, per quello che riguarda la professionalità, a guidare le persone all’interno di questi angoli meravigliosi e insegnare loro a ritornare nei nostri luoghi del ponente e finalmente far capire che la Liguria non è solo la costa, non è solo il mare".

Al seguente link il programma completo del Festival del Cammino e possibilità di iscrizione (obbligatoria – evento GRATUITO a numero chiuso e posti limitati).