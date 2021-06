Ventimiglia, sparatoria in via Gianchette, uccisa una donna di 26 anni (foto)

Femminicidio in via Gianchette a Ventimiglia, nei pressi di Roverino, nel pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni una donna italiana di 26 anni, S.H. è rimasta uccisa vittima di un colpo di arma da fuoco sparato da un uomo, sembrerebbe l'ex marito, mentre i due si trovavano in auto. L'assassino si sarebbe poi dato alla fuga, ma sarebbe anche lui ferito, forse si è suicidato.



Sul posto stanno intervenendo il personale sanitario del 118, le ambulanze, i carabinieri e la polizia locale. E' arrivata anche la pm Maria Paola Marrali. La donna sarebbe morta sul colpo.