Sabato 12 giugno 'After Karaoke' al Bahama Star, maratona di musica e divertimento da mezzogiorno a mezzanotte

C'è voglia di estate e spensieratezza al Bahama Star di Valle Armea. Il titolare Alex Penna ha pensato di intrattenere i suoi ospiti ogni sabato con una maratona di buona musica, divertimento e ottimo cibo. L'iniziativa che prende il nome di ''After Karaoke' prevede di far trascorrere ai presenti una giornata all'insegna del divertimento a 360°, con due servizi, pranzo e cena, l'aperitivo delle 18 ed un menù a soli 20 euro, compreso quello a base di “Empanadas”.

La domenica, la musica al Bahama Star diventa invece latina, con in consolle il famoso Dj brasiliano Ray dos Santos. Il Dj proporrà a partire dalle 20 un repertorio di cover scelto fra le hit di salsa, bachata e kizomba.

Questo sabato dunque al via il format 'After Karaoke' in compagnia anche degli allievi di Alma percorso vocale e Karaband a sorpresa, che consentirà ai presenti di cantare sul palco i pezzi della Rock Band insieme agli artisti della serata.

Si ricorda che durante gli eventi non si potrà ballare ma solo ascoltare la musica nel rispetto delle normative.

Tutto si svolgerà nel rispetto delle disposizioni Anti-Covid19. Si raccomanda la mascherina!

È gradita la prenotazione al 380 7098908.