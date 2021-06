L'agenzia pubblicitaria di Sanremo 'New Exit' protagonista su MTV e Sky

New Exit srl, nota agenzia pubblicitaria di Sanremo, ma operante da anni su tutto il territorio nazionale e ideatrice di diversi progetti tra cui il modello di Ufficio Marketing in Affitto, sarà una delle aziende protagoniste di Brain Back Home.

Brain Back Home è una serie Tv, presentata da Cecilia Rodriguez, che racconta il mondo dell’imprenditoria visto dai giovani.

I protagonisti delle puntate sono 5 giovani influencer italiani, che verranno affiancati da rispettivi esperti di settore con lo scopo di aiutarli a realizzare una loro idea di business in Italia.



L’esperto interpellato in tema Marketing e Comunicazione è Maurizio Bellante co-founder di New Exit che dichiara “è stata un’esperienza entusiasmante, oltre che il coronamento di un attività ultraventennale, che ci vede gestire con successo decine di clienti su tutto il territorio nazionale”.

Sono proprio i risultati ottenuti grazie a campagne di marketing e comunicazione che hanno indotto la redazione a contattare la New Exit come unico referente in materia Marketing e Comunicazione.



“La soddisfazione è ancora maggiore perché pur essendo locati in una piccola cittadina come Sanremo, siamo riusciti a prevalere nei confronti delle grandi agenzie milanesi e romane” aggiunge Bellante.

Brain Back Home sarà trasmesso in tv ogni weekend alle 18.10 su MTV (Sky 130) e in streaming su Now, oppure ogni martedì o ogni giovedì sul profilo Facebook MTV Italia e sul canale YouTube MTV Italia.