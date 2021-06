“Sanremo è di chi la sa ascoltare”: riparte la promozione della Città dei Fiori per l'estate 2021

L'estate 2021 segna la ripartenza del mondo del turismo e Sanremo vuole farsi trovare pronta al grido di “Sanremo è di chi la sa ascoltare”. In collaborazione con il Tavolo del Turismo, l'amministrazione comunale ha stanziato l'importante somma di 240 mila euro per una campagna promozionale che porti il nome della Città dei Fiori in Italia e all'estero.

L'iniziativa è stata presentata questa mattina nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, alla presenza dell'assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi, di Sergio Scibilia, Marco Sarlo e Silvio Di Michele per il Tavolo del Turismo e di Andrea Ventura per l'agenzia RebelDigital.

Sanremo torna, quindi, a farsi conoscere sui media dopo la prima campagna estate 2020 che aveva visto, oltre alla creazione del logo e del marchio “Live&Love”, anche una maxi promozione sui principali media e una risposta da milioni di visualizzazioni.

Grazie all'ottima collaborazione con il team Rai Pubblicità con il quale, già dallo scorso anno, è stato instaurato un proficuo rapporto di sinergia nella comunicazione, la campagna si articolerà su tre livelli: cinema, Rai Digital e Radio Rai.

Cinema: un jingle di ringraziamento per chi ama il cinema, per il pubblico che lo vive e per i clienti che lo sostengono. Introduce il palinsesto pubblicitario A seguire, proiezione dello spot cartoon di 30 secondi dedicato a Sanremo (dal 26 giugno al 14 luglio in Piemonte, Lombardia, cinema Lux Roma, per un totale di 187 sale).

Rai Digital: dall'11 giugno investirà nella sua piattaforma digital in occasione delgi Europei di calcio. La piattaforma RaiPlay diventerà il centro di fruizione di tutti i contenuti legati all'evento sportivo e non solo Dal 26 giugno al 9 luglio la campagna prevede tre tipologie pubblicitarie: formato spot multipiattaforma: verranno erogate 1.230.000 impression dalle clip video emozionali dedicate a Sanremo sulla piattaforma RaiPlay, sul sito Rai e sul canale Youtube in full screen; formato flor AD RaiPlay: verranno erogate 1.000.000 impression di banner dedicato a Sanremo, sulla piattaforma RaiPlay con link di atterraggio sul sito sanremoliveandlove.com; native ADV RaiPlay: nella home page di RaiPLay sarà previsto un banner con box personalizzato per Sanremo con le clip emozionali.

Radio Rai (Radio 1, Radio 2, Radio 3): il mattino di Radio Rai è tra le 6 e le 9, il più ascoltato d'Italia. Verranno trasmessi spot dal 13 al 26 giugno.



Campagne pubblicitarie in line portali verticali

Annunci video, impression e video adv raggiungeranno un pubblico di consumatori specifico interessato a spot, cultura, turismo/viaggi, vacanze in famiglia.

1. Europa: il progetto prevede la realizzazione di una potente campagna pubblicitaria advertising in otto Paesi: Francia, Germania, Svizzera, Belgio, Olanda, Norvegia, Svezia, Danimarca (per 5 settimane)

2. Russia (Mosca e San Pietroburgo) e Ucraina (kKiev): la tipologia della campagna sarà la stessa di quella europea ma si concentrerà per tre settimane con una modalità video ADV in target

3. Italia: il progetto prevede la realizzazione di una potente campagna advertising video e banner in retargeting nel Nord Italia (per 5 settimane).

Campagne pubblicitarie di prossimità: on line, carta stampata, radio per una campagna geolocalizzata in Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle D'Aosta, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Campania con video multi soggetto, redazionali, banner. Anche Montecarlo/Costa Azzurra

Sky - Bruno Barbieri '4Hotel': Spot emozionale di promozione turistica del Comune in abbinamento alla puntata e alle relative repliche del 1° luglio del programma '4 Hotel' su Sly1 e Sky1+