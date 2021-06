Sanremo: terminato il primo intervento per le spiagge di Pian di Poma, a settembre la seconda tranche (Foto)

È terminato il primo intervento del Comune per il ripascimento delle spiagge e la costruzione delle scogliere in zona Pian di Poma. Una vera rivoluzione per gli stabilimenti della zona.

In questi giorni l’impresa ha ultimato la prima tranche che vede la sistemazione della spiaggia e il risultato è sotto gli occhi di tutti: lo spazio a disposizione dei bagnanti si è moltiplicato.



Un maxi intervento da un milione e 750 mila euro iniziato ad aprile che vedrà il 16 settembre il nuovo via ai lavori per la trance finale con l’ultimazione dei pennelli e la posa di altri 20 mila metri cubi di sabbia provenienti dai rii Armea e Corte.