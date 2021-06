Gli sketch del comico Uccio De Santis registrati a Dolceacqua: un modo per promuovere il territorio

Il famoso attore comico pugliese Uccio De Santis si trova in questi giorni a Dolceacqua con la sua troupe per registrare alcuni video di sketch e barzellette.

Tra queste, la scelta dello showman Uccio de Santis quale personaggio famoso che può contribuire a far conoscere Dolceacqua, dettata dalla sua innata simpatia e dalla sua grande notorietà a livello nazionale. "Numerose sono state le sue partecipazioni a programmi televisivi nazionali (tra cui La vita in diretta,​ Storie italiane​ e​d I soliti ignoti su Rai, Made in Sud su Rai2 e La sai l’ultima su Italia1), mentre negli ultimi anni ha guadagnato anche una forte visibilità sui social media. - ricorda Gazzola - Attraverso il loro format, De Santis ed i suoi collaboratori si propongono di girare i filmati delle barzellette in giro per l'Italia, e con l'occasione promuovere i diversi luoghi visitati".