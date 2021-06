Arrivano le avventure di Jonny Filo, il cartone animato che promuove la Valle Argentina (foto e video)

L'agente della CIA, Cinghial Intelligence Agency, è nato dalla fantasia di Giorgio Giannone, con la collaborazione di suo figlio Filippo . Non si tratta semplicemente di una web serie animata ma di un progetto che punta a promuovere i comuni di questo angolo di entroterra . Infatti, ognuno degli episodi racconta e mostra i borghi di questa vallata. Ogni puntata della durata di pochi minuti tratterà in modo divertente, i casi di scomparsa di alcuni personaggi particolari, con nomi che richiamano ai prodotti tipici che caratterizzano Triora, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Badalucco e Taggia. Il tutto accompagnato da immagini suggestive di paesaggi e prodotti tipici locali.

"Jonny è un esile filo d'erba con spiccate doti investigative che salva i paesi della valle Argentina dai perfidi attacchi di spietati nemici - racconta Giorgio Giannone - Quello di Jonny è un percorso pieno di riferimenti storici e culturali, con panorami fotografici di ognuno di questi borghi. In ogni episodio ci saranno riferimenti gastronomici per rendere l'avventura di questo filo d'erba un vero e proprio spot pubblicitario per questo territorio. L'idea è di fare di questa prima stagione uno strumento di comunicazione mediatica di tendenza".

"Oggi più che mai le aziende si rivolgono alle agenzie pubblicitarie per realizzare spot in stile cartoon per poi pubblicare sui canali social con visibilità per milioni di utenti. Il progetto "Jonny Filo" nasce con l'intento di promuovere le iniziative turistiche creando sinergie in questo caso tra i comuni della Valle Argentina. Fattori indispensabili per offrire un prodotto competitivo a livello europeo" - conclude Giannone.